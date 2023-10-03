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Испания
Земельные участки
Валенсия
Земельные участки
Земельные участки с видом на горы в Валенсии, Испания
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7 объектов найдено
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Кальпе, Испания
250 м²
Угловой Участок в Шаговой Доступности от Пляжа в Кальпе, Коста-Бланка Земельный участок расп…
€225,000
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Земельные участки с видом на горы, с Airport less than 1 hour drive, с Close to all amenities
Orihuela, Испания
Этот участок площадью 2300 м2 на окраине Бенехусара между Аликанте и Мурсией расположен в оч…
€84,000
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Земельные участки с видом на горы
Catral, Испания
Участок 13 549 м2 в Катрале (Аликанте) в окружении домов, хорошо связан с шоссе, возможность…
€126,000
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Земельные участки с видом на горы, с полем для гольфа, рядом с магазинами
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Участок 12 000 м2 с возможностью строительства, у подножия дороги из Ондон-де-лас-Ньевес в О…
€65,000
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Земельные участки 3 спальни с видом на горы, с Airport less than 30 minutes drive, с Seaview frontal
Crevillent, Испания
3
2
400 м²
Очень красиво расположен строительный участок 16000 м2 с видом на горы и море. …
€119,900
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Земельные участки с видом на горы, с Quiet location, с Airport less than 30 minutes drive
Mutxamel, Испания
2 300 м²
Строительный участок площадью 2300 м² в городе Тангел недалеко от Аликанте . Тихое место с в…
€259,822
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Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
ОписаниеПредлагаем Вашему вниманию лучший земельный участок в Altea Hills площадью 5345 кв.м…
€2,41 млн
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