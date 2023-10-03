ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Валенсия
Складские помещения
Склады с видом на горы в Валенсии, Испания
Алаканти
9
Аликанте
7
Склад
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Аликанте, Испания
18 м²
Продаётся гараж в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 18.00 м2, состоит из 1 комнаты (0 …
€62,546
Рекомендовать
Отель с террасой, с бассейном
Коста-Брава, Испания
2 000 м²
Продается отель в паре минут ходьбы от моря в городе Льорет де Мар на побережье Коста…
€1,96 млн
2
Рекомендовать
Отель
Андалусия, Испания
Этот исключительный отель расположен на берегу моря, с садами, спускающимися к белому галечн…
€3,20 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
2 036 м²
ОписаниеПродажа самого эксклюзивного Бутик-Отеля на острове Ибица, 20 млн.€!Отель для настоя…
€20,43 млн
Рекомендовать
Отель 24 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
24
Представляем вашему вниманию Апарт-отель в небольшом средиземноморском курортном городке Аль…
€4,90 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Бенидорм, Испания
80 м²
Продается отличнный офис площадью 80м2 в оживленном районе города Бенидорм, рядом с самой вы…
€208,487
Рекомендовать
Коммерческая
Аликанте, Испания
10 м²
Продается парковочное место в подвале, с очень хорошим доступом и маневренностью, на частной…
€23,185
Рекомендовать
Офис с подвалом
Барселона, Испания
1 740 м²
Коммерческое помещение в районе Оспиталет де Йобрегат города Барселона. Расположе…
€849,963
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с садом
Испания, Испания
Отличная винодельня расположена в районе Арафо, на острове Тенерифе, Испания. В собственност…
€5,01 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Cullera, Испания
7 000 м²
Прекрасная возможность инвестиции благодаря уникальному соотношению цены и качества недвижим…
€14,31 млн
Рекомендовать
Отель 13 спален с видом на море
Андалусия, Испания
13
13
391 м²
Этот комплекс на продажу в Конойалосе расположен всего в 150 метрах от песчаного пляжа и име…
€650,000
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни с Floor 2
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2
1
126 м²
Dream Homes Tenerife представляет на продажу эти коммерческие помещения 2 в Пуэрто-де-Сантья…
€127,015
Рекомендовать
Типы недвижимости в Валенсии
коммерческая недвижимость
отели
офисы
инвестиционная недвижимость
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL