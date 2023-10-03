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Коммерческая недвижимость с видом на море в Валенсии, Испания

Алаканти
142
Вега-Баха-дель-Сегура
140
Аликанте
137
Торревьеха
69
Orihuela
50
Марина-Баха
23
Бенидорм
20
Марина-Альта
11
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33 объекта найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 840 м²
ОписаниеПродажа нового 3* бутик-отеля в Испании, 2.8 млн евро, 7% рентабельность.Местораспол…
€2,80 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Casinos, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Casinos, Испания
Площадь 1 680 м²
ОписаниеУникальное предложение: продажа Отеля 4* стоимостью 995.000 евро на поле для гольфа …
€995,000
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Площадь 96 м²
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
€495,000
Коммерческая с видом на море в Бенидорм, Испания
Коммерческая с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 1 981 м²
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Cala de Finestrat. Общая площадь 1981.…
€1,29 млн
Отель с лифтом, с видом на море в Аликанте, Испания
Отель с лифтом, с видом на море
Аликанте, Испания
Площадь 750 м²
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
€4,00 млн
Коммерческая с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Коммерческая с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 0.00 м2, уч…
€269,500
Коммерческая с видом на море в Торревьеха, Испания
Коммерческая с видом на море
Торревьеха, Испания
Площадь 450 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Acequion. Общая площадь 450.00 м2, со…
€750,000
Коммерческая с видом на море в Аликанте, Испания
Коммерческая с видом на море
Аликанте, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе El Campello. Общая площадь 0.00 м2, уча…
€3,20 млн
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном в Бенидорм, Испания
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном
Бенидорм, Испания
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
€3,80 млн
Коммерческая 1 спальня у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Half an hour to Alicante airport в Гуардамар, Испания
Коммерческая 1 спальня у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Half an hour to Alicante airport
Гуардамар, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Коммерческое помещение в Guardamar del Segura. Коммерческое помещение в центре Гуардамар дел…
€112,000
Коммерческая 2 спальни с мебелью, с кондиционером, у моря в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 спальни с мебелью, с кондиционером, у моря
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Местный салон красоты и массажи на пляже Лос Локос. Салон красоты и массажа на продажу на пл…
€41,000
Коммерческая 2 ванных с кондиционером, у моря, с подсобным помещением в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных с кондиционером, у моря, с подсобным помещением
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Бар-кафе на продажу в центре Торревьехи
€139,000
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 1 000 м²
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
€1,75 млн
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 15 150 м²
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
€7,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 450 м²
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
€1,35 млн
Коммерческая с видом на море в Orihuela, Испания
Коммерческая с видом на море
Orihuela, Испания
Площадь 1 000 м²
Испания Провинция Барселона Ресторан на первой линии от моря Один…
€11,00 млн
Отель с видом на море, с террасой в Orihuela, Испания
Отель с видом на море, с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель 3*** на первой линии Вели…
€6,50 млн
Отель с видом на море, с террасой в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Отель с видом на море, с террасой
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Площадь 2 732 м²
Испания Коста дель Маресме   Новый отель 3*** в 200м от пляжа  …
€6,00 млн
Коммерческая с видом на море в Orihuela, Испания
Коммерческая с видом на море
Orihuela, Испания
Площадь 360 м²
Этаж 1
Испания Коста Брава   Ресторан на первой линии   Продажа&nbs…
€1,45 млн
Коммерческая с видом на море в Orihuela, Испания
Коммерческая с видом на море
Orihuela, Испания
Площадь 199 м²
Испания Коста Дорада   Ресторан на набережной   Очень попул…
€950,000
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 26 600 м²
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
€50,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Дения, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Дения, Испания
Площадь 5 066 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* на побережье Коста Бланка 5,2 млн.€ 110 номеров!Отель построен в 20…
€5,20 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 1 085 м²
ОписаниеПродажа нового Отеля 3* в центре Бенидорма, 2,85 млн.€, 7,55% рентабельность.Площадь…
€2,85 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 1 400 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* в Аликанте на самом берегу моря, 2.7 млн.€ !!!Площадь отеля: 1400 к…
€2,70 млн
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 1 900 м²
ОписаниеПродажа коммерческого помещения в центре Аликанте 950.000€, 7,8% рентабельность!Площ…
€950,000
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sierra Engarceran, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sierra Engarceran, Испания
Площадь 6 350 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* на первой линии моря в Испании, 120 номеров, 6,0 млн. Евро. Отель р…
€6,00 млн
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 15 388 м²
ОписаниеПродажа торгового центра в Бенидорме (Аликанте), 30 млн. Евро с рентабельностью 5%. …
€30,00 млн
Коммерческая с кондиционером, в центре города, с отоплением в Кальпе, Испания
Коммерческая с кондиционером, в центре города, с отоплением
Кальпе, Испания
Площадь 859 м²
Коммерческое помещение, функционирующее как магазин, расположено в Кальпе, Испания. Помещени…
€937,600
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Площадь 393 м²
Превосходная дискотека расположена в Кальпе, Испания. Отличное инвестиционное предложение. Д…
€450,000
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Площадь 39 м²
Великолепный 2-звездочный отель расположен на побережье Морайры, Аликанте, Испания. Отель на…
€3,70 млн

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