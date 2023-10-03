Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Валенсия
  5. Офисы

Продажа офисных помещений с бассейном в Валенсии, Испания

Алаканти
15
Аликанте
15
Марина-Баха
4
Бах-Виналопо
3
Бенидорм
3
Эльче
3
Офис В архив
Очистить
1 объект найдено
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Офис с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Площадь 96 м²
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
€495,000

Типы недвижимости в Валенсии

коммерческая недвижимость
отели
инвестиционная недвижимость
склады
Realting.com
Перейти