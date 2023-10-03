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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Валенсии, Испания

Алаканти
142
Вега-Баха-дель-Сегура
140
Аликанте
137
Торревьеха
69
Orihuela
50
Марина-Баха
23
Бенидорм
20
Марина-Альта
11
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2 объекта найдено
Коммерческая 28 спален с террасой, с видом на горы, с полем для гольфа в Pilar de la Horadada, Испания
Коммерческая 28 спален с террасой, с видом на горы, с полем для гольфа
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 28
Кол-во ванных комнат 28
Площадь 885 м²
Редкая и уникальная инвестиционная возможность в провинции Аликанте приобрести частично пост…
€950,000
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 15 150 м²
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
€7,50 млн

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