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Отели с бассейном в Валенсии, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
39
Orihuela
30
Бенидорм
6
Марина-Баха
6
Алаканти
3
Аликанте
3
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7 объектов найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Casinos, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Casinos, Испания
Площадь 1 680 м²
ОписаниеУникальное предложение: продажа Отеля 4* стоимостью 995.000 евро на поле для гольфа …
€995,000
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 1 000 м²
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
€1,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 26 600 м²
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
€50,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Дения, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Дения, Испания
Площадь 5 066 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* на побережье Коста Бланка 5,2 млн.€ 110 номеров!Отель построен в 20…
€5,20 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 1 085 м²
ОписаниеПродажа нового Отеля 3* в центре Бенидорма, 2,85 млн.€, 7,55% рентабельность.Площадь…
€2,85 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 1 400 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* в Аликанте на самом берегу моря, 2.7 млн.€ !!!Площадь отеля: 1400 к…
€2,70 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sierra Engarceran, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sierra Engarceran, Испания
Площадь 6 350 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* на первой линии моря в Испании, 120 номеров, 6,0 млн. Евро. Отель р…
€6,00 млн

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