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Виллы с видом на море в Tossa de Mar, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом в Tossa de Mar, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 4
Площадь 638 м²
Исключительная вилла расположена в уникальном природном месте в городе Тосса-де-Мар, Коста …
€18,00 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, у моря, с личным бассейном в Tossa de Mar, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, у моря, с личным бассейном
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Прекрасная вилла с панорамным видом на море расположена в охраняемой урбанизации Tossa de M…
€1,20 млн
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