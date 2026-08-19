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Виллы на берегу моря в Tossa de Mar, Испания

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Tossa de Mar, Испания
Вилла 3 комнаты
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ ГОРОДА ТОССА-ДЕ-МАР, С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ЗАЛИВ…
$953,262
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