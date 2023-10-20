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Земельные участки в Tossa de Mar, Испания

4 объекта найдено
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с детской площадкой в Tossa de Mar, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с детской площадкой
Tossa de Mar, Испания
Площадь 469 м²
Продается земельный участок площадью 469 м2 под строительство дома, расположенный в очень ти…
€80,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Tossa de Mar, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Tossa de Mar, Испания
Продается земля площадью 1045 м2 под строительство дома, расположенная в урбанизации Serra B…
€120,000
Земельные участки с видом на горы в Tossa de Mar, Испания
Земельные участки с видом на горы
Tossa de Mar, Испания
Продается земельный участок под строительство дома в престижной и утопающей в зелени урбаниз…
€145,000
Земельные участки с видом на море, с рестораном, с супермаркетом в Tossa de Mar, Испания
Земельные участки с видом на море, с рестораном, с супермаркетом
Tossa de Mar, Испания
Площадь 920 м²
Великолепный земельный участок площадью 920 м2 под строительство дома, расположенный в прест…
€350,000
Realting.com
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