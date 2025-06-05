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Квартиры на берегу моря в Tossa de Mar, Испания

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Tossa de Mar, Испания
Квартира 4 комнаты
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ВИДОВ НА МОРЕ ПОБЕРЕЖЬЯ КОСТА БРАВА  Туристическая ли…
$597,827
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