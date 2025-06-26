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Таунхаусы у моря в Torrox, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Torrox, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 4/4
Шикарный Дом с Бассейном и Гаражом в Торроксе, Испания. Отдельностоящий дом в Торроксе, Испа…
$593,417
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