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Виллы с террасой в Торревьехе, Испания

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21 объект найдено
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Sunrise 8 - это эксклюзивный комплекс из 7 вилл, состоящий из роскошных отдельно стоящих вил…
$583,580
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Двухквартирные дома с 3 спальнями возле лагуны Ла Мата. Просторные двухквартирные дома новой…
$512,333
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
$653,827
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Двухквартирные дома с 3 спальнями, большими зелеными зонами и бассейнами в Лос Балконес. Ква…
$431,109
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Старый дом под ремонт в центре Торревьехи. Большой 4-х комнатный дом под ремонт или использо…
$432,047
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Новая вилла построена с использованием первоклассных материалов и высококачественной отделко…
$558,505
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
$446,850
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
VIP Class House у моря в Торревьехе - VR6711 3 спальни, 2 ванные комнаты.Площадь ковров: 146…
$373,180
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Виллы с 3 спальнями Идеальная комбинация между местоположением, комфортом и дизайном, создан…
$444,868
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 202 м²
Роскошные виллы в 300 метрах от моря Новостройки рядом с Torre Del Moro в городе Torrevieja.…
$593,488
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Вилла класса люкс в Торревьеха, площадь 155 м2 - IR6789 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь…
$515,256
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Виллы с 3 спальнями Ошеломляющие виллы современной постройки в Торревьехе, в области Агуаса…
$594,478
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Представляем вам роскошную виллу, расположенную в центральной части Торревьехи, рядом с прек…
$844,807
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Отдельная вилла с 3 спальнями недалеко от моря в Торревьехе . Отдельная вилла с 3 спальнями …
$275,848
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 407 м²
Villa for sale in Torrevieja, Costa Blanca The total area of the plot is more than 1000m². T…
$1,63 млн
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
$624,103
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Комфортабельная вилла рядом с морем в Торревьеха - IR6785 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$412,205
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 145 m2.Plot size: 400 m2.New Build.There is private pool, sola…
$416,448
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Комфортабельная вилла в Торревьеха, Испания - US6829 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$650,850
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Великолепная вилла в Торревьеха, 3 спальни, 145 м2 - GVS117509 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$417,629
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Виллы с 3 спальнями Новая роскошная постройка в Торревьехе, в районе Ла Мата, эта вилла с 3 …
$653,926
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