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Виллы возле озера в Торревьехе, Испания

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Вилла 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с большой террасой на крыше, садом и частным бассейном, расположенная рядом …
$665,521
НДС
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