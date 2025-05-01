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Виллы с садом в Торревьехе, Испания

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8 объектов найдено
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Современная вилла в Torrevieja, площадь 263 м2 - IM114086 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковро…
$422,944
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Новая вилла построена с использованием первоклассных материалов и высококачественной отделко…
$558,505
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
VIP Class House у моря в Торревьехе - VR6711 3 спальни, 2 ванные комнаты.Площадь ковров: 146…
$373,180
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Комфортабельная вилла в Торревьеха, Испания - IM8228 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ко…
$422,944
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 97 m2.Plot size: 114 m2.Private pool: 30 m2.New Build.There is …
$416,448
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Представляем вам роскошную виллу, расположенную в центральной части Торревьехи, рядом с прек…
$844,807
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 145 m2.Plot size: 400 m2.New Build.There is private pool, sola…
$416,448
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Великолепная вилла в Торревьеха, 3 спальни, 145 м2 - GVS117509 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$417,629
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