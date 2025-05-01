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Виллы с гаражом в Торревьехе, Испания

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9 объектов найдено
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Современная вилла в Torrevieja, площадь 263 м2 - IM114086 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковро…
$422,944
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Великолепная вилла в Торревьеха, Испания - CBC1110601 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
$629,155
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Комфортабельная вилла в Торревьеха, Испания - IM8228 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ко…
$422,944
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 97 m2.Plot size: 114 m2.Private pool: 30 m2.New Build.There is …
$416,448
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 407 м²
Villa for sale in Torrevieja, Costa Blanca The total area of the plot is more than 1000m². T…
$1,63 млн
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
VIP Class House в Торревьеха, Испания - CBC1110599 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая пло…
$629,155
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Комфортабельная вилла в Торревьеха, Испания - US6829 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$650,850
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Красивая вилла недалеко от моря в Торревьеха - CBC1110600 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$629,155
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Современный Новый Дом в Торревьеха, Испания - CBC1110598 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
$645,427
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