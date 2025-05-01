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Таунхаусы с террасой в Торревьехе, Испания

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23 объекта найдено
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается двухквартирный дом с различными террасами, он расположен на углу урбанизации Торре…
$139,877
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Дом распределен на два этажа и предлагает нам 3 спальни, 2 ванные комнаты, просторную гостин…
$205,942
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
В Торребланке , одном из самых символичных районов Торревьехи , этот двухуровневый четырехкв…
$153,958
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Новые таунхаусы, расположенные в Лос Балконес, Торревьеха. На первом этаже таунхауса находи…
$241,755
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Таунхаус с 3 спальнями недалеко от моря в Кабо Сервера . Таунхаус с 2 спальнями в Кабо Серве…
$150,472
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Продается этот красивый двухквартирный дом в знаменитой урбанизации Лас Торретас, очень тихо…
$188,410
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Шанс!! Таунхаус расположен в тихом районе рядом с природной зоной Лагуны Торревьехи в урбани…
$117,353
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
КРАСИВЫЙ ТАУНХАУС В ЛОС-АЛЬТОС, ТОРРЕВЬЕХА Готовый новый таунхаус в Лос-Альтос, в нескольких…
$355,288
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Замечательный таунхаус в районе Punta Prima. Дом состоит из 3 спален, 2 ванных комнат, столо…
$149,809
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Таунхаус в La Mata, Испания
Таунхаус
La Mata, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Дуплекс с 2 спальнями в 200 метрах от пляжа Ла Мата . Таунхаус с 2 спальнями в 200 метрах от…
$166,508
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Торревьеха , большой таунхаус у моря . Большой двухквартирный дом на 2 этажа, распределенный…
$141,038
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается двухэтажный таунхаус в Лос Фруталес, Торревьеха . Дом распределен следующим образо…
$160,418
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Представляем вам симпатичный двухквартирный дом в знаменитой урбанизации Parquemar в Ла Мата…
$226,092
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Дом всего в нескольких метрах от пляжа кораблекрушений 75 квадратных метров с 3 спальней, 1 …
$172,261
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Продается трехэтажный двухквартирный дом с частным солярием, двумя террасами с разной ориент…
$156,111
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Недвижимость Аликанте предлагает вам этот отдельно стоящий дом с пятью спальнями и двумя ван…
$312,222
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Дуплекс с бассейном, 4 спальни и 1 ванной комнаты, террасы 240 м2. На юг, недалеко от моря и…
$226,092
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Двухуровневый таунхаус на продажу с видом на море и в непосредственной близости от пляжа Ла …
$375,744
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Рядный дом в урбанизации "Фаусто" с общим бассейном в Агуас-Нуэвас, Торревьеха (Аликанте). П…
$161,494
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продается двухквартирный дом на двух этажах с видом на море в урбанизации Панорама в Торре д…
$118,429
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
$204,560
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Трехэтажный таунхаус на продажу недалеко от пляжа Ла Мата в Торребланке, Торревьеха . На пер…
$215,218
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Продается двухуровневый таунхаус в углу 165 м2 жилой площади и с участком 70 м2 с подъездом,…
$252,900
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