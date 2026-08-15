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Таунхаусы у моря в Торревьехе, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Просторный отремонтированный таунхаус с 3 спальнями и видом на море недалеко от Ла Мата . Пр…
$406,802
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