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Таунхаусы с видом на море в Торревьеха, Испания
Таунхаус
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19 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
70 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем …
€159,000
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Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
2
80 м²
2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Торревьеха районе Ла Мата. Расстояние …
€190,000
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Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
120 м²
3
Продается таунхаус с тренажерным залом и большим солярием в городе Торревьеха. Таунхаус в тр…
€117,260
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Таунхаус 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
120 м²
3
Продается таунхаус в центре города Торревьеха.Таунхаус в три этажа в нормальном состоянии об…
€132,260
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Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
62 м²
1
Продается таунхаус в один этаж в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем со…
€132,700
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
3
90 м²
2
Продается таунхаус в закрытой урбанизации с бассейном в популярном районе Los Altos в Ориуэл…
€150,000
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Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
58 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у озера в городе Торревьеха.Таунхаус в хорош…
€95,260
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
1
70 м²
3
Продается трехуровневый таунхаус в тихом районе у озера в городе Торревьеха.Таунхаус в хоро…
€99,995
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
70 м²
2
Представляем светлый двухэтажный таунхаус в красивом жилом комплексе в городе Торревьеха.Тор…
€87,500
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Таунхаус 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
95 м²
2
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе ТорревьехаНовый современный …
€289,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
3
89 м²
2
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Торревьеха. Данный жилой ком…
€275,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
100 м²
2
Представляем таунхаус на первой линии моря с потрясающим видом на море в в городе Торревьеха…
€299,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
Торревьеха, Испания
3
2
95 м²
ТАУНХАУС СО СВОИМ УЧАСТКОМ В ГОРОДЕ ТОРРЕВЬЕХА. ТАУНХАУС СО СВОИМ УЧАСТКОМ В ГОРОДЕ ТОРРЕВЬЕ…
€279,900
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Торревьеха, Испания
2
2
81 м²
Очень эксклюзивный жилой комплекс, с теннисным кортом, общим бассейном с джакузи и большим …
€245,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Los Balcones, Испания
3
2
105 м²
Солнечный таунхаус в Лос Альтос. Он состоит из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кухни,…
€202,200
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Таунхаус 2 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
2
70 м²
Таунхаус с 2 спальнями рядом с пляжем на севере Торревьехи. Таунхаус с 2 спальнями, 2 ванным…
€111,900
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Таунхаус 5 спален с видом на море, с террасой, с гаражом
Торревьеха, Испания
5
3
253 м²
Таунхаус рядом с морем в Punta Prima (Orihuela Costa). ТАУНХАУС РЯДОМ С МОРЕМ В ПУНТА ПРИМА …
€638,000
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Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Торревьеха, Испания
2
2
75 м²
Просторный таунхаус с 2 спальнями недалеко от моря к северу от Торревьехи. Просторный таунха…
€108,900
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Таунхаус 2 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Торревьеха, Испания
2
2
67 м²
2 спальный таунхаус с садом недалеко от моря в Пунта Прима. Просторный дуплекс с 2 спальнями…
€96,000
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