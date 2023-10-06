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Таунхаусы с видом на горы в Торревьеха, Испания

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Частично отремонтированный двухквартирный дом на продажу в урбанизации Донья Инес на окраине…
€137,260
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
€190,000
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