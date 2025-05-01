Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Торревьеха
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Поле для гольфа

Таунхаусы около гольф-клуба в Торревьехе, Испания

Таунхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Продается этот красивый двухквартирный дом в знаменитой урбанизации Лас Торретас, очень тихо…
$188,410
Оставить заявку
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Представляем вам симпатичный двухквартирный дом в знаменитой урбанизации Parquemar в Ла Мата…
$226,092
Оставить заявку
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Трехэтажный таунхаус на продажу недалеко от пляжа Ла Мата в Торребланке, Торревьеха . На пер…
$215,218
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти