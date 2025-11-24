Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Торревьеха
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Гараж

Таунхаусы с гаражом в Торревьехе, Испания

2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Предлагаем великолепный таунхаус в жилом комплексе Residential la Laguna с личным бассейном …
$314,129
Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 1/2
В продаже новый двухэтажный дуплекс в закрытом жилом комплексе в спальном районе города Торр…
$355,236
