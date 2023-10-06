ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Торревьеха
Студии
Квартиры-студии с бассейном в Торревьеха, Испания
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Гуардамар, Испания
3
2
96 м²
Резиденция расположена между Гуардамаром и Ориуэла-Коста, в самом сердце Коста-Бланки, рядом…
€237,858
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3
3
250 м²
Дизайнерская вилла общей площадью 250 квадратных метров с видом на Гуардамар и море.~ ~ Он и…
€1,08 млн
Рекомендовать
Вилла новое здание, с террасой, с гаражом
Марбелья, Испания
441 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 2 738 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 3 995 00…
€2,58 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
San Javier, Испания
2
2
76 м²
О проекте: ЖК расположен в Лос-Нарехосе на побережье Коста-Калида и состоит из трех многоква…
€270,460
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Almoradi, Испания
3
2
96 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями на поле для гольфа в Альгорфе. Роскошные виллы с 3 спальнями и…
€252,177
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с Pool
Tossa de Mar, Испания
3
280 м²
Дом находится в элитном месте и построен с самых лучших материалов. В настоящий момент это…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с двором, с охраной, с кредитом / ипотекой
l Alfas del Pi, Испания
3
2
89 м²
1
Новая вилла с потрясающими видами в закрытом жилом комплексе в городе Полоп. Город Полоп - н…
€293,891
Рекомендовать
Бунгало 1 спальня с балконом, с мебелью, с террасой
Santa Pola, Испания
1
1
46 м²
Двухэтажное бунгало в Санта Пола ( Аликанте ) недалеко от моря и Гран Плайя Бунгало на част…
€90,856
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
71 м²
1
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 1 этаже. Общая площадь 71…
€80,280
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
4
2
119 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Кастильо-де-Монтемар, Коста-Бланка Стильные виллы расположен…
€490,573
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4
4
260 м²
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 260.00 м2, участок 520 м2,…
€1,03 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
3
135 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС~ ~ Новые виллы с 4 спальнями и 3 ванными комнатами, кухн…
€454,492
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL