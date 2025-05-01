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Пентхаусы с террасой в Торревьехе, Испания

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16 объектов найдено
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Пентхаус с частным солярием, кладовой и парковочным местом в закрытом комплексе в Лас-Филипи…
$307,916
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Двухуровневый пентхаус с впечатляющей террасой недалеко от Плайя-де-Лос-Локос, Торревьеха. …
$274,540
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Новый проект роскошных апартаментов всего в 3 минутах от пляжа Лос Локос в Торревьехе. Пяти…
$354,211
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Пентхаус с частным солярием и видом на море с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом к…
$268,081
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Просторный пентхаус с гаражом и большой кладовой всего в нескольких шагах от знаменитого пля…
$212,376
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Красивый пентхаус с видом на море на продажу на берегу моря в Торревьехе . Отель находится в…
$150,405
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Резиденция расположена в урбанизации Punta Prima (La Ceñuela) в нескольких метрах от моря. Э…
$591,069
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Пентхаус в La Mata, Испания
Пентхаус
La Mata, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Мы рады предложить вам пентхаус с видом на море на самой первой линии Плайя де Ла Мата, Торр…
$699,809
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Пунта Прима — это урбанизация у подножия моря, где можно заниматься водными видами спо…
$376,713
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Красивый пентхаус очень удачно расположен и в очень хорошем состоянии в Торревьехе недалеко …
$93,947
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Пентхаус в La Mata, Испания
Пентхаус
La Mata, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Продается пентхаус с двумя спальнями, большой террасой и частным солярием в Ла Мата , Торрев…
$153,161
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Великолепный пентхаус на продажу всего в 200 метрах от прекрасного пляжа Лос Локос в Торревь…
$118,429
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В ТОРРЕВЬЕХЕ Недавно построенные апартаменты с одним из лучших…
$527,494
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Пентхаус с 2 спальнями, террасой и солярием в Пунта Приме. Пентхаус с 2 спальнями, гостиной …
$348,942
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В ТОРРЕВЬЕХЕ Недавно построенные апартаменты с одним из лучших…
$458,590
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Пентхаус с частным солярием и видом на море с 2 спальнями и 1 ванной комнатой в закрытом ком…
$251,931
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