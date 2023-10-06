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Пентхаусы с видом на горы в Торревьеха, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эксклюзивное предложение - роскошный пентхаус в престижном жилом районе в южной части Торрев…
€450,000
Realting.com
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