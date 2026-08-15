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Пентхаусы с видом на горы в Торревьехе, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3
Очаровательный пентхаус с частной террасой на крыше, выходом в спа и панорамными видами, рас…
$410,471
НДС
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эксклюзивное предложение - роскошный пентхаус в престижном жилом районе в южной части Торрев…
$484,483
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