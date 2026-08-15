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Пентхаусы возле озера в Торревьехе, Испания

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5 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Этаж 1/1
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с потрясающим видом на озеро, частной террасой на крыше…
$403,775
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Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 2/2
Фантастический дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном …
$370,877
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Пентхаус 4 комнаты в La Mata, Испания
Пентхаус 4 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 6/6
Элитный роскошный пляжный пентхаус с видом на море, большой террасой на крыше и бассейном вс…
$1,09 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
Роскошный дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающи…
$366,226
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Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Премиальный дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, зелёными зонами и бассейна…
$345,928
НДС
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