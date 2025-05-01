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Пентхаусы около гольф-клуба в Торревьехе, Испания

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3 объекта найдено
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Пентхаус с частным солярием, кладовой и парковочным местом в закрытом комплексе в Лас-Филипи…
$307,916
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Пентхаус с частным солярием и видом на море с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом к…
$268,081
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Пентхаус с частным солярием и видом на море с 2 спальнями и 1 ванной комнатой в закрытом ком…
$251,931
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