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Пентхаусы с садом в Торревьехе, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Пунта Прима — это урбанизация у подножия моря, где можно заниматься водными видами спо…
$376,713
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