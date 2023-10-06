Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Торревьеха

Жильё с видом на горы в Торревьеха, Испания

квартиры
973
дома
511
7 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Уютная квартира с большим количеством солнца в Виньямар 5 в Ла Мата - Торревьеха , очень бли…
€119,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Продается квартира с видом на Салинас в Ла Мата , Торревьеха , недалеко от пляжа и всего в 5…
€120,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Представляем современную угловую квартиру в здании Natura в Ла Мата всего в 200 метрах от пл…
€170,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Частично отремонтированный двухквартирный дом на продажу в урбанизации Донья Инес на окраине…
€137,260
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эксклюзивное предложение - роскошный пентхаус в престижном жилом районе в южной части Торрев…
€450,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, в хорошем состоянии в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, в хорошем состоянии
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Квартира в частной урбанизации, очень популярная в районе Ла Мата, две спальни и ванная комн…
€132,200
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
€190,000
Realting.com
Перейти