ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Торревьеха
Особняки
Особняки с бассейном в Торревьеха, Испания
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
2
2
93 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛАС-КОЛИНАС ГОЛЬФ~ ~ Новостройка с роскошными квартирами на территори…
€414,882
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
120 м²
Апартаменты с 3 спальнями рядом с пляжем в Деэса де Кампоамор. Новые квартиры в стадии строи…
€180,600
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3
2
123 м²
€167,264
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
71 м²
1
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 1 этаже. Общая площадь 71…
€80,280
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
Аликанте, Испания
3
110 м²
LAST UNIT ДОСТУПЕН ДЛЯ ПРОДАЖИ Современная новостройка вилла все на одном этаже с большим у…
€283,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Новельда, Испания
3
196 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€465,543
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
3
2
89 м²
Продается двухквартирный дом с участком 95 м2 в Ла Флорида, Ориуэла Коста. Дом разделен на 2…
€265,931
Рекомендовать
Дом 3 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном
Сан-Хавьер, Испания
3
2
96 м²
Новый комплекс с прекрасными бунгало с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, оформленными в сов…
€225,472
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
1
1
42 м²
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Parque las naciones. Общая площадь 42.00 м2, aпар…
€72,407
Рекомендовать
Вилла 5 спален с мебелью, с террасой, с садом
Торревьеха, Испания
5
4
295 м²
Представляем вам роскошную виллу, расположенную в центральной части Торревьехи, рядом с прек…
€779,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2
2
Апартаменты в Playa Flamenca, Испания - TR114359 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра:…
€189,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
3
4
426 м²
Роскошные виллы в Полопе недалеко от Бенидорма и Альтеи. Роскошные виллы с невероятным видо…
€583,041
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL