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Продажа домов с видом на горы в Торревьехе, Испания

виллы
73
бунгало
122
таунхаусы
61
2 объекта найдено
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Площадь 179 м²
Эти роскошные двухкомнатные апартаменты в Торревьехе, на Коста-Бланка, предлагают современно…
$301,509
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
$204,560
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