Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Торревьеха
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Продажа домов с садом в Торревьехе, Испания

виллы
73
бунгало
122
таунхаусы
61
53 объекта найдено
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается двухквартирный дом с различными террасами, он расположен на углу урбанизации Торре…
$139,877
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja - AGI115458 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь…
$216,408
Оставить заявку
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Современная вилла в Torrevieja, площадь 263 м2 - IM114086 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковро…
$422,944
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Новый Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115468 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковр…
$205,560
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Угловое бунгало на первом этаже с частной террасой и тремя общими бассейнами в урбанизации Р…
$147,778
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Красивое бунгало в урбанизации Торрета I всего в 100 метрах от нескольких услуг, таких как т…
$99,330
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Бунгало в Torrevieha, Испания - AGI115459 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 71 …
$194,713
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В самом сердце Агуас-Нуэвас, одного из самых представительных районов Торревьехи, этот углов…
$177,644
Оставить заявку
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Дом распределен на два этажа и предлагает нам 3 спальни, 2 ванные комнаты, просторную гостин…
$205,942
Оставить заявку
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
В Торребланке , одном из самых символичных районов Торревьехи , этот двухуровневый четырехкв…
$153,958
Оставить заявку
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Новые таунхаусы, расположенные в Лос Балконес, Торревьеха. На первом этаже таунхауса находи…
$241,755
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается угловое бунгало на верхнем этаже с частным солярием с видом на общий бассейн и пар…
$115,199
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Красивое бунгало на верхнем этаже с солярием на продажу в районе Нуэва Торревьеха в нескольк…
$102,280
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Новый Бунгало в Торревьеха - AGI5748 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 120 m2.Bung…
$201,221
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$259,360
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Это эксклюзивная резиденция с 10 апартаментами, расположенная в одном из лучших туристически…
$279,924
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Бунгало с 2 спальнями Жилой комплекс с 67 исключительными бунгало с 2 и 3 спальнями, с садо…
$222,929
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается просторное бунгало на двух этажах и солярий на третьем этаже. С беспрепятственным …
$166,878
Оставить заявку
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Новая вилла построена с использованием первоклассных материалов и высококачественной отделко…
$558,505
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Бунгало на первом этаже в Residencial Marbella 6 , в Торребланке , Торревьеха , Коста Бланка…
$139,962
Оставить заявку
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Шанс!! Таунхаус расположен в тихом районе рядом с природной зоной Лагуны Торревьехи в урбани…
$117,353
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Новый Бунгало в Torrevieja - AGI115461 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 71 m2.…
$205,560
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115469 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 128 …
$227,255
Оставить заявку
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
КРАСИВЫЙ ТАУНХАУС В ЛОС-АЛЬТОС, ТОРРЕВЬЕХА Готовый новый таунхаус в Лос-Альтос, в нескольких…
$355,288
Оставить заявку
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Замечательный таунхаус в районе Punta Prima. Дом состоит из 3 спален, 2 ванных комнат, столо…
$149,809
Оставить заявку
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
VIP Class House у моря в Торревьехе - VR6711 3 спальни, 2 ванные комнаты.Площадь ковров: 146…
$373,180
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Бунгало в Torrevieha, Испания - AGI5759 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 70 m2…
$190,374
Оставить заявку
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Торревьеха , большой таунхаус у моря . Большой двухквартирный дом на 2 этажа, распределенный…
$141,038
Оставить заявку
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Комфортабельная вилла в Торревьеха, Испания - IM8228 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ко…
$422,944
Оставить заявку
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 97 m2.Plot size: 114 m2.Private pool: 30 m2.New Build.There is …
$416,448
Оставить заявку
Realting.com
Перейти