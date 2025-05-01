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Продажа домов с гаражом в Торревьехе, Испания

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24 объекта найдено
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja - AGI115458 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь…
$216,408
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Современная вилла в Torrevieja, площадь 263 м2 - IM114086 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковро…
$422,944
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Новый Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115468 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковр…
$205,560
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Бунгало в Torrevieha, Испания - AGI115459 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 71 …
$194,713
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Великолепная вилла в Торревьеха, Испания - CBC1110601 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
$629,155
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Новый Бунгало в Торревьеха - AGI5748 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 120 m2.Bung…
$201,221
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Новый Бунгало в Torrevieja - AGI115461 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 71 m2.…
$205,560
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115469 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 128 …
$227,255
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Бунгало в Torrevieha, Испания - AGI5759 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 70 m2…
$190,374
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Комфортабельная вилла в Торревьеха, Испания - IM8228 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ко…
$422,944
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 97 m2.Plot size: 114 m2.Private pool: 30 m2.New Build.There is …
$416,448
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Бунгало в Torrevieja, 3 спальни - AGI115472 3 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$205,560
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Современный Новый Бунгало в Torrevieja, 3 спальни, площадь 128 м2 - AGI115467 3 спальни, 2 в…
$201,221
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja, площадь 128 м2 - AGI115462 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$216,408
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум-класс Бунгало в Torrevieha, Испания - AGI115466 3 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$227,255
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 407 м²
Villa for sale in Torrevieja, Costa Blanca The total area of the plot is more than 1000m². T…
$1,63 млн
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
VIP Class House в Торревьеха, Испания - CBC1110599 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая пло…
$629,155
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка - AGI115471 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ко…
$227,255
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Бунгало в Torrevieha, Коста Бланка, Испания - AGI115470 3 спальни, 2 ванные комн…
$205,560
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Комфортабельная вилла в Торревьеха, Испания - US6829 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$650,850
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Красивая вилла недалеко от моря в Торревьеха - CBC1110600 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$629,155
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Современный Новый Дом в Торревьеха, Испания - CBC1110598 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
$645,427
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Новый Бунгало в Torrevieja, 3 спальни, 71 м2 - AGI115465 3 спальни, 2 ванные ком…
$205,560
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115463 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая п…
$194,713
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