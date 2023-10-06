Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Торревьеха
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на море в Торревьеха, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 51.00 м2, aпартамен…
€77,690
Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЭЛЬ-РАСО, ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в совр…
€215,089
Дом 4 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
€426,996
Дом 3 спальни в Calasparra, Испания
Дом 3 спальни
Calasparra, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в урбанизации Vega Hills…
€283,929
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Квартиры на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка, Аликанте Этот жилой дом отличается современ…
€180,320
Дом 4 спальни с личным бассейном в Union Hill-Novelty Hill, США
Дом 4 спальни с личным бассейном
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Новая вилла, построенная в 2015 году. Кухня необорудованная. В доме установлена сигнал…
€468,793
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе с Собственной Лагуной на Коста-Калида Эти современные квартиры находятс…
€257,992
Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новые апартаменты и таунхаусы в тихом районе с хорошим транспортным сообщением и недалеко от…
€271,397
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Роскошные Отдельностоящие Виллы в Закрытом Жилом Комплексе в Бенаависе Современный жилой ком…
€2,09 млн
Вилла 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
ВИЛЛА В ЦЕНТРЕ ПРИБРЕЖНОГО ГОРОДА. ГОЛЬФ И МОРЕ.~ ~ Эксклюзивная отдельная вилла в Лос Алька…
€289,902
Квартира 4 спальни в Aspe, Испания
Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Апартаменты в Аликанте ID D12208
€361,517
Вилла 4 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Новый жилой комплекс, расположенный в известной урбанизации Эль-Расо, всего в 5 минутах от п…
€438,594
Realting.com
Перейти