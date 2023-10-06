Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Торревьеха

Коммерческая недвижимость с видом на море в Торревьеха, Испания

3 объекта найдено
Коммерческая с видом на море в Торревьеха, Испания
Коммерческая с видом на море
Торревьеха, Испания
Площадь 450 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Acequion. Общая площадь 450.00 м2, со…
€750,000
Коммерческая 2 спальни с мебелью, с кондиционером, у моря в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 спальни с мебелью, с кондиционером, у моря
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Местный салон красоты и массажи на пляже Лос Локос. Салон красоты и массажа на продажу на пл…
€41,000
Коммерческая 2 ванных с кондиционером, у моря, с подсобным помещением в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных с кондиционером, у моря, с подсобным помещением
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Бар-кафе на продажу в центре Торревьехи
€139,000
Realting.com
Перейти