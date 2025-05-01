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Бунгало с террасой в Торревьехе, Испания

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53 объекта найдено
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja - AGI115458 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь…
$216,408
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Новый Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115468 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковр…
$205,560
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Угловое бунгало на первом этаже с частной террасой и тремя общими бассейнами в урбанизации Р…
$147,778
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Красивое бунгало в урбанизации Торрета I всего в 100 метрах от нескольких услуг, таких как т…
$99,330
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Новый жилой комплекс в Лос Балконес (Торревьеха) Это эксклюзивный жилой комплекс, состоящий …
$296,073
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$275,509
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Бунгало в Torrevieha, Испания - AGI115459 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 71 …
$194,713
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В самом сердце Агуас-Нуэвас, одного из самых представительных районов Торревьехи, этот углов…
$177,644
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Новые бунгало с 2 спальнями возле лагуны Ла Мата. Бунгало новой постройки с 2 спальнями неда…
$342,597
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
ЖИЛОЕ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В LOS BALCONES (ТОРРЕВЬЕХА) Фантастический новый проект строительс…
$275,952
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 326 м²
Современное новое бунгало с видом на море в Торревьехе - GDO7741 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$283,120
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
$249,869
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Красивое бунгало на верхнем этаже с солярием на продажу в районе Нуэва Торревьеха в нескольк…
$102,280
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Новый Бунгало в Торревьеха - AGI5748 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 120 m2.Bung…
$201,221
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$259,360
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Продается одноэтажное бунгало с частной парковкой и общим бассейном в Агуа Нуэвас, Торревьех…
$124,092
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Бунгало в Торревьеха, 3 спальни, 91 м2 - GDO7736 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра:…
$228,882
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается просторное бунгало на двух этажах и солярий на третьем этаже. С беспрепятственным …
$166,878
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Продается бунгало на первом этаже в районе Торрета 2, недалеко от торгового центра Habaneras…
$70,519
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Великолепное бунгало на первом этаже с фронтальным видом на море, 2 спальни, 1 ванная комнат…
$127,042
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Бунгало на первом этаже в Residencial Marbella 6 , в Торребланке , Торревьеха , Коста Бланка…
$139,962
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Бунгало с 2 спальнями на первом этаже в Лос Балконес . Квартиры с 2 спальнями на первом этаж…
$246,839
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Новый Бунгало в Torrevieja - AGI115461 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 71 m2.…
$205,560
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115469 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 128 …
$227,255
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
ЖИЛОЕ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В LOS BALCONES (ТОРРЕВЬЕХА) Фантастический новый проект строитель…
$268,081
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Бунгало на верхнем этаже в Нуэва Торревьеха . 40 м2, 1 большая спальня, ванная комната, гост…
$58,138
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Бунгало в Torrevieha, Испания - AGI5759 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 70 m2…
$190,374
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Бунгало на первом этаже с частным солярием с видом на море и розовую лагуну Торревьехи. Рези…
$290,582
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Бунгало в La Mata, Испания
Бунгало
La Mata, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Продается бунгало на первом этаже с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, с собственной…
$203,483
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка, Испания - GDO7738 2 спальни, 2 ванные комнаты.…
$266,849
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