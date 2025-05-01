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Бунгало с садом в Торревьехе, Испания

Бунгало Удалить
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29 объектов найдено
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja - AGI115458 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь…
$216,408
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Новый Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115468 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковр…
$205,560
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Угловое бунгало на первом этаже с частной террасой и тремя общими бассейнами в урбанизации Р…
$147,778
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Красивое бунгало в урбанизации Торрета I всего в 100 метрах от нескольких услуг, таких как т…
$99,330
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Бунгало в Torrevieha, Испания - AGI115459 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 71 …
$194,713
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В самом сердце Агуас-Нуэвас, одного из самых представительных районов Торревьехи, этот углов…
$177,644
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается угловое бунгало на верхнем этаже с частным солярием с видом на общий бассейн и пар…
$115,199
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Красивое бунгало на верхнем этаже с солярием на продажу в районе Нуэва Торревьеха в нескольк…
$102,280
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Новый Бунгало в Торревьеха - AGI5748 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 120 m2.Bung…
$201,221
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$259,360
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Это эксклюзивная резиденция с 10 апартаментами, расположенная в одном из лучших туристически…
$279,924
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается просторное бунгало на двух этажах и солярий на третьем этаже. С беспрепятственным …
$166,878
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Бунгало на первом этаже в Residencial Marbella 6 , в Торребланке , Торревьеха , Коста Бланка…
$139,962
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Новый Бунгало в Torrevieja - AGI115461 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 71 m2.…
$205,560
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115469 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 128 …
$227,255
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Бунгало в Torrevieha, Испания - AGI5759 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 70 m2…
$190,374
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Бунгало в Torrevieja, 3 спальни - AGI115472 3 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$205,560
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Современный Новый Бунгало в Torrevieja, 3 спальни, площадь 128 м2 - AGI115467 3 спальни, 2 в…
$201,221
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja, площадь 128 м2 - AGI115462 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$216,408
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум-класс Бунгало в Torrevieha, Испания - AGI115466 3 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$227,255
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$237,827
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Бунгало на первом этаже резиденции в Лос Балконес, Торревьеха. Резиденция состоит из 136 рос…
$247,517
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка - AGI115471 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ко…
$227,255
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Бунгало в Torrevieha, Коста Бланка, Испания - AGI115470 3 спальни, 2 ванные комн…
$205,560
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Бунгало на первом этаже на продажу с видом на море , частная парковка и общественный бассейн…
$129,195
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Новый Бунгало в Torrevieja, 3 спальни, 71 м2 - AGI115465 3 спальни, 2 ванные ком…
$205,560
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Продается бунгало на первом этаже с двумя квартирами , каждая с отдельным входом в Торре ла …
$263,774
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115463 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая п…
$194,713
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Жилье современного жилья 2 и 3 спальни и 2 ванные комнаты, открытая кухня, большая гостиная,…
$376,820
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