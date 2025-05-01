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Квартиры с террасой в Торревьехе, Испания

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137 объектов найдено
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Пентхаус с частным солярием, кладовой и парковочным местом в закрытом комплексе в Лас-Филипи…
$307,916
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Новый проект в Торревьехе, всего в 8 минутах ходьбы от центрального пляжа Дель Кура. Здан…
$367,365
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Квартира на первом этаже с 3 спальнями, частным садом и парковкой в Торребланка (Ла Мата). П…
$452,977
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Красивый новый строительный проект всего в 200 метрах от пляжа Лос Локос, в красивом прибреж…
$342,552
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
$188,152
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Продается отремонтированная и просторная квартира в центре Торревьехи, недалеко от пляжа Кур…
$153,161
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
АРЕНДА. Апартамент с 2 спальнями на первой линии моря в Punta Prima. Роскошная квартира с 2 …
$1,822
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Aparments in La Mata, Torrevieja, Costa Blanca 2 and 3 bedroom flats in a residential comple…
$275,667
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Двухуровневый пентхаус с впечатляющей террасой недалеко от Плайя-де-Лос-Локос, Торревьеха. …
$274,540
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Здание на второй линии Плайя-де-лос-Локос в Торревьехе . 10 квартир, с отличным расположе…
$254,493
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
ПОСЛЕДНЯЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ, ПОД КЛЮЧ! Просторные апартаменты, как для второго прожи…
$306,839
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Красивый новый строительный проект всего в 200 метрах от пляжа Лос Локос, в красивом прибреж…
$446,671
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Уютная большая и современная квартира в центре Торревьехи площадью 92 м2 с тремя очень прост…
$159,847
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Большая квартира в Торревьехе с гаражом и кладовой, 141 метр, распределенная на три спальни,…
$174,414
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ТОРРЕВЬЕХЕ Новостройка из десяти квартир, расположенная в 150 метр…
$200,253
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Квартира на третьем этаже с видом на море В доме есть гостиная, открытая кухня, спальня со в…
$225,015
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ТОРРЕВЬЕХЕ Новостройка всего из десяти квартир, расположенная в 150 метрах …
$181,950
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Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Новые апартаменты с 1 спальней возле лагуны Ла Мата. Квартиры с 1 спальней в новой постройке…
$238,464
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Квартира 4 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 4 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Квартира с 4 спальнями рядом с Плайя де лос Локос . Просторная 4-комнатная квартира рядом с …
$197,748
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Квартира 4 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 4 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Просторная 4-комнатная квартира в центре Торревьехи. Просторная 4-комнатная квартира в центр…
$332,183
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
$355,696
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Новый проект роскошных апартаментов всего в 3 минутах от пляжа Лос Локос в Торревьехе. Пяти…
$354,211
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Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Продается квартира с гаражом и кладовой в урбанизации Паркемар 4, Ла Мата, Торревьеха. Кварт…
$148,575
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Пентхаус с частным солярием и видом на море с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом к…
$268,081
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный на главном проспекте Хабанерас, в Торревьехе, с п…
$409,958
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Современные апартаменты с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом комплексе в Лас-Филип…
$234,705
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Двухквартирные виллы в Balcones de Torrevieja, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район, полный…
$425,277
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира с 2 спальнями и туристической лицензией в Плайя де лос Локос . Квартира с 2 спальня…
$176,921
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Квартира 2 комнаты в La Mata, Испания
Квартира 2 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Эти стильные квартиры расположены всего в нескольких минутах ходьбы от моря, в одном из самы…
$375,290
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира с ремонтом в самом центре Торревьехи. Очень просторная квартира с тремя спальнями, …
$102,280
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