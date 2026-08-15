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Квартиры и апартаменты с бассейном в Торревьехе, Испания

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31 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 5
Современная квартира на первом этаже с собственной террасой, бассейном на крыше и зонами отд…
$311,583
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3
Очаровательный пентхаус с частной террасой на крыше, выходом в спа и панорамными видами, рас…
$410,471
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Этаж 1/1
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с потрясающим видом на озеро, частной террасой на крыше…
$403,775
НДС
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1
Светлая квартира с видом на сад, кортами для-тенниса и детскими игровыми площадками, располо…
$334,241
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Городской пентхаус под ключ с современным интерьером, большими террасами и бассейном всего в…
$402,904
НДС
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Роскошный дуплекс на первом этаже с большой террасой и общим бассейном, расположенный недале…
$329,410
НДС
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TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 4/4
Современный пляжный пентхаус с террасой на крыше и общим бассейном всего в 200 метрах от мор…
$393,516
НДС
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Квартира 1 комната в Торревьеха, Испания
Квартира 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 3
Потрясающая квартира на первом этаже с собственным садом, оздоровительным спа-центром и дост…
$401,591
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 2/2
Фантастический дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном …
$370,877
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 3/3
Элитный пентхаус с террасой на крыше, кортами для падел-тенниса и роскошным тренажерным зало…
$435,984
НДС
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Пентхаус в Aldea del Mar – Torrevieja Эксклюзивный пентхаус в деревенском стиле, расположенн…
$388,453
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 5/5
Великолепный пентхаус на пляже с потрясающим видом на море, просторной террасой и бассейном,…
$622,681
НДС
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Опыт роскошной жизни в Главном жилом проекте Торревьехи Откройте для себя беспрецедентный ко…
$331,545
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Современная квартира с просторной террасой, курортными бассейнами и велосипедной парковкой, …
$357,697
НДС
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Элегантный двухуровневый пентхаус на первом этаже с собственным двориком, бассейнами курортн…
$299,650
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в La Mata, Испания
Пентхаус 4 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 6/6
Элитный роскошный пляжный пентхаус с видом на море, большой террасой на крыше и бассейном вс…
$1,09 млн
НДС
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Гостеприимная квартира на первом этаже с открытым двором, семейными бассейнами и кортом для …
$381,152
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
Роскошный дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающи…
$366,226
НДС
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
Очаровательная городская квартира на берегу пляжа с уютной частной террасой, общим бассейном…
$226,977
НДС
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Откройте для себя модные апартаменты, расположенные в недавно построенном комплексе в Аликан…
$302,462
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Vivienda en Venta al Lado Del Mar с садом или солярием, гаражом, 3 бассейнами, фитнес-центро…
$436,862
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Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 4
Современный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на мор…
$461,802
НДС
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1
Роскошные апартаменты на берегу моря с видом на море, большой террасой и общим бассейном, вс…
$491,448
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 5/5
Городской пляжный пентхаус с большой крышей, видом на море, бассейном и сауной, всего в 200 …
$369,210
НДС
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира на первом этаже с садом, бассейном, тренажерным залом и баром на открытом воздухе, …
$328,990
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Потрясающий двухуровневый пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном-инфинити и з…
$370,877
НДС
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Фантастическая квартира на первом этаже с большой террасой, садом, общим пейзажным бассейном…
$324,372
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Премиальный дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, зелёными зонами и бассейна…
$345,928
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 1/5
Прекрасные апартаменты на берегу моря с общей террасой на крыше и бассейном, идеально распол…
$333,673
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Квартира 2 комнаты в La Mata, Испания
Квартира 2 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Эти стильные квартиры расположены всего в нескольких минутах ходьбы от моря, в одном из самы…
$375,290
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