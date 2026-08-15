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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Торревьехе, Испания

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13 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3
Очаровательный пентхаус с частной террасой на крыше, выходом в спа и панорамными видами, рас…
$410,471
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1
Светлая квартира с видом на сад, кортами для-тенниса и детскими игровыми площадками, располо…
$334,241
НДС
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Роскошный дуплекс на первом этаже с большой террасой и общим бассейном, расположенный недале…
$329,410
НДС
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 1 комната в Торревьеха, Испания
Квартира 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 3
Потрясающая квартира на первом этаже с собственным садом, оздоровительным спа-центром и дост…
$401,591
НДС
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Современная квартира с просторной террасой, курортными бассейнами и велосипедной парковкой, …
$357,697
НДС
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Элегантный двухуровневый пентхаус на первом этаже с собственным двориком, бассейнами курортн…
$299,650
НДС
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Гостеприимная квартира на первом этаже с открытым двором, семейными бассейнами и кортом для …
$381,152
НДС
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Квартира 1 спальня в La Mata, Испания
Квартира 1 спальня
La Mata, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Уютная квартира с большим количеством солнца в Виньямар 5 в Ла Мата - Торревьеха , очень бли…
$128,119
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новые квартиры в инновационном проекте недалеко от моря в Торревьехе Добро пожаловать в н…
$305,991
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Квартира 3 спальни в La Mata, Испания
Квартира 3 спальни
La Mata, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Представляем современную угловую квартиру в здании Natura в Ла Мата всего в 200 метрах от пл…
$183,027
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эксклюзивное предложение - роскошный пентхаус в престижном жилом районе в южной части Торрев…
$484,483
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Квартира в частной урбанизации, очень популярная в районе Ла Мата, две спальни и ванная комн…
$142,330
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Квартира 2 спальни в La Mata, Испания
Квартира 2 спальни
La Mata, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Продается квартира с видом на Салинас в Ла Мата , Торревьеха , недалеко от пляжа и всего в 5…
$129,195
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