Квартиры и апартаменты возле озера в Торревьехе, Испания

пентхаусы
123
однокомнатные
136
двухкомнатные
579
трехкомнатные
407
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
For sale penthouse 5/5 floor. In the center of Torrevieja, with windows facing the lunch dir…
$131,813
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
