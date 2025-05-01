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Квартиры около гольф-клуба в Торревьехе, Испания

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14 объектов найдено
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Пентхаус с частным солярием, кладовой и парковочным местом в закрытом комплексе в Лас-Филипи…
$307,916
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
ПОСЛЕДНЯЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ, ПОД КЛЮЧ! Просторные апартаменты, как для второго прожи…
$306,839
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Пентхаус с частным солярием и видом на море с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом к…
$268,081
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Современные апартаменты с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом комплексе в Лас-Филип…
$234,705
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
$82,236
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Продается уютная трехкомнатная квартира с бассейном в Торреламата, Торревьеха, на южную стор…
$109,472
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
ЖИЛЬЕ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ в Пунта Прима, Торревьеха, с эксклюзивным видом на море и пляж. К…
$434,958
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Фантастические НОВЫЕ апартаменты между морем и гольфом! Квартиры имеют площадь 88 м2, раздел…
$251,931
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Квартира с садом на первом этаже с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом комплексе с …
$265,927
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира расположена в Торревьехе , Кала де Лос Зоррос, недалеко от пляжа Лос Локос с видом …
$123,812
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартира с 2 спальнями и 1 ванной комнатой на Филиппинах. Кухня открыта для гостиной и терр…
$188,410
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
РЕЗИДЕНЦИЯ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ в Пунта Прима, Торревьеха, с эксклюзивным видом на море и пл…
$467,257
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Пентхаус с частным солярием и видом на море с 2 спальнями и 1 ванной комнатой в закрытом ком…
$251,931
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом комплексе на Филиппинах. Наверху с в…
$198,100
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