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Квартиры с садом в Торревьехе, Испания

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28 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 141 m2.Terrace: 32 m2.Energy efficiency class: D.The Apartment …
$388,324
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Квартира на третьем этаже с видом на море В доме есть гостиная, открытая кухня, спальня со в…
$225,015
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Новые апартаменты в Torrevieja, 2 спальни - AGI115575 2 спальни, 1 ванная комната. Площадь к…
$215,811
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный на главном проспекте Хабанерас, в Торревьехе, с п…
$409,958
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Квартира 2 комнаты в La Mata, Испания
Квартира 2 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Эти стильные квартиры расположены всего в нескольких минутах ходьбы от моря, в одном из самы…
$375,290
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Солнечная квартира в непосредственной близости от пляжа Ла Мата в Торреламата, Торревьеха . …
$205,528
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Квартира 3 комнаты в La Mata, Испания
Квартира 3 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/4
Эти апартаменты на первой линии моря расположены в Вильяхойосе — одном из самых живописных п…
$477,641
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Всего в 5 км от Торревьехи, Пунта Прима характеризуется хорошей коммуникационной и медицинск…
$532,931
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный на главном проспекте Хабанерас, в Торревьехе, с п…
$282,179
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Пунта Прима — это урбанизация у подножия моря, где можно заниматься водными видами спо…
$376,713
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Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Хорошая квартира на продажу в Нуэва Торревьеха, Торревьеха с кладовой и общим бассейном. Рас…
$91,513
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Прекрасная квартира на продажу в Росио-дель-Мар с фантастическим видом на побережье и Торрев…
$138,885
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
$439,914
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
$276,432
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Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Квартира с видом на море и рядом с пляжем Ла Мата в Торревьехе . Дом находится на первом эта…
$148,575
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Почти новая квартира с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и видом на море , сразу за набережно…
$317,606
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 73 м²
Просторные апартаменты в уникальном жилом комплексе, между Лагуной Ла-Мата и Розовой лагуной…
$236,591
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Квартира с садом на первом этаже с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом комплексе с …
$265,927
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 141 m2.Terrace: 32 m2.Energy efficiency class: D.The Apartment …
$399,141
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
В Residencial Parquemar IV , одной из самых представительных урбанизаций Плайя-де-ла-Мата в …
$160,956
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Отдельная вилла с отделкой и мебелью, в жилом районе Ла Торрета-Флорида, Торревьеха. Южна…
$403,923
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Комфортабельные апартаменты в Torrevieja, 2 спальни, 50 м2 - AGI8554 2 спальни, 1 ванная ком…
$215,811
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
РЕЗИДЕНЦИЯ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ в Пунта Прима, Торревьеха, с эксклюзивным видом на море и пл…
$467,257
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Великолепные апартаменты рядом с морем в Torrevieja, Коста Бланка - AGI115574 2 спальни, 1 в…
$215,811
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Квартира 2 спальни в La Mata, Испания
Квартира 2 спальни
La Mata, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Эта красивая квартира в Ла Мата, Торревьеха , всего в нескольких метрах от популярного пляжа…
$203,483
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современные новые апартаменты у моря в Пунта Прима - GD114514 2 спальни, 2 ванные комнаты. П…
$282,035
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продаются новые апартаменты с видом на море и в 700 метрах от пляжа Ла Мата, Торревьеха (Али…
$564,358
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Современные новые апартаменты у моря в Пунта Прима, Коста Бланка - GD6302 3 спальни, 2 ванны…
$384,002
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