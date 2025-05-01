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Квартиры с гаражом в Торревьехе, Испания

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15 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 141 m2.Terrace: 32 m2.Energy efficiency class: D.The Apartment …
$388,324
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Дуплекс на продажу в Balcones de Torrevieja, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район, полный б…
$268,251
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Новые апартаменты в Torrevieja, 2 спальни - AGI115575 2 спальни, 1 ванная комната. Площадь к…
$215,811
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Двухквартирные виллы в Balcones de Torrevieja, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район, полный…
$425,277
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Квартира 2 комнаты в La Mata, Испания
Квартира 2 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Эти стильные квартиры расположены всего в нескольких минутах ходьбы от моря, в одном из самы…
$375,290
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Добро пожаловать в дом вашей мечты! Этот изысканный двухуровневый пентхаус, расположенный в …
$618,244
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Квартира с 2 спальнями в городе Торревьеха рядом с пляжем Лос Локос.  КВАРТИРА ДЛЯ АРЕНДЫ НА…
$885
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Квартира в Торревьеха, Испания
Квартира
Торревьеха, Испания
Площадь 75 м²
Квартира в современном жилом комплексе, состоящем из 8 блоков, предлагает комфортные апартам…
$257,254
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Апартаменты на набережной в Пунта Прима, Торревьеха, Коста Бланка. Новая акция квартир с экс…
$435,091
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
АРЕНДА. Апартамент с 2 спальнями на первой линии моря в районе Пунта Прима. АПАРТАМЕНТ ДЛЯ А…
$1,827
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 64 m2.Terrace: 16 m2, solarium: 41 m2.Energy efficiency class: …
$280,156
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира с 2 спальнями рядом с морем в районе Пунта Прима. Квартира с панорамными видами на …
$412,388
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Комфортабельные апартаменты в Torrevieja, 2 спальни, 50 м2 - AGI8554 2 спальни, 1 ванная ком…
$215,811
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Пентхаус с 2 спальнями, террасой и солярием в Пунта Приме. Пентхаус с 2 спальнями, гостиной …
$348,942
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Великолепные апартаменты рядом с морем в Torrevieja, Коста Бланка - AGI115574 2 спальни, 1 в…
$215,811
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