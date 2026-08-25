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Квартиры на берегу моря в Torremolinos, Испания

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50 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Торремолиносе с Видом на Море с Больших Террас Торремолинос – оживленный прибрежн…
$809 591
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Квартира 5 комнат в Torremolinos, Испания
Квартира 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 4
Шикарные квартиры с видом на море в Торремолиносе, Испания Торремолинос, расположенный на по…
$756 036
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новые энергоэффективные квартиры с потрясающими открытыми видами в Торремолиносе Этот новый …
$640 603
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Квартира 5 комнат в Torremolinos, Испания
Квартира 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 5
Фантастическая квартира на первом этаже с большой частной террасой, оздоровительным спа и сп…
$628 017
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$848 200
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$739 309
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 2 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$472 241
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Квартира 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Роскошная квартира на первом этаже на берегу моря с частным садом, большой террасой, спа-сал…
$880 781
НДС
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$761 087
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Квартира 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1
Квартиры с панорамным видом на море в Торремолиносе, Коста-дель-Соль Торремолинос — одно из …
$568 337
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1
Квартиры с панорамным видом на море в Торремолиносе, Коста-дель-Соль Торремолинос — одно из …
$623 413
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Квартира 5 комнат в Torremolinos, Испания
Квартира 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Новые энергоэффективные квартиры с потрясающими открытыми видами в Торремолиносе Этот новый …
$657 917
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Квартира 2 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 2 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Элегантные квартиры с премиальной инфраструктурой в Торремолиносе Торремолинос – один из сам…
$434 275
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Пентхаус 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
Потрясающий новый пентхаус с большой террасой, бассейнами и спортзалом мирового класса, расп…
$1,58 млн
НДС
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Квартира 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/4
Квартира на среднем этаже пляжа с полностью оборудованной кухней, уютной крытой террасой и п…
$608 569
НДС
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Количество этажей 5
Роскошные апартаменты на первом этаже с садом, общим бассейном и тренажерным залом в тихом р…
$702 321
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Torremolinos, Испания
Пентхаус 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4
Престижный большой пентхаус с террасой и потрясающим видом на море, расположенный в закрытом…
$780 182
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 4/4
Очаровательный городской пентхаус с полностью оборудованной кухней, просторной частной терра…
$950 321
НДС
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Квартира 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$584 570
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Квартиры с панорамным видом на море в Торремолиносе, Коста-дель-Соль Торремолинос — одно из …
$587 694
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Квартира 5 комнат в Torremolinos, Испания
Квартира 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$1,16 млн
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Квартира 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Торремолиносе с Видом на Море с Больших Террас Торремолинос – оживленный прибрежн…
$746 152
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Пентхаус 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$1,21 млн
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Квартира 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новые энергоэффективные квартиры с потрясающими открытыми видами в Торремолиносе Этот новый …
$513 637
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 4
Шикарные квартиры с видом на море в Торремолиносе, Испания Торремолинос, расположенный на по…
$706 020
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Пентхаус 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Этаж 5
Квартира на первой береговой линии с панорамным видом на море в Торремолиносе, Малага Кварти…
$1,86 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Торремолиносе с Видом на Море с Больших Террас Торремолинос – оживленный прибрежн…
$1,30 млн
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Пентхаус 5 комнат в Torremolinos, Испания
Пентхаус 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$1,53 млн
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Квартира 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Квартиры с панорамным видом на море в Торремолиносе, Коста-дель-Соль Торремолинос — одно из …
$460 617
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Квартира 5 комнат в Torremolinos, Испания
Квартира 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Количество этажей 4
Квартиры и Пентхаусы на Первой Береговой Линии в Торремолиносе, Коста-дель-Соль Эксклюзивные…
$1,56 млн
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