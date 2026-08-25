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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Torremolinos, Испания

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22 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Torremolinos, Испания
Квартира 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 4
Шикарные квартиры с видом на море в Торремолиносе, Испания Торремолинос, расположенный на по…
$756 036
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Пентхаус 2 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$848 200
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$739 309
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 2 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$472 241
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$761 087
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Квартира 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 1/6
Красивая пляжная квартира с большой террасой и частным садом в жилом комплексе премиум-класс…
$735 105
НДС
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Квартира 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$584 570
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Квартира 5 комнат в Torremolinos, Испания
Квартира 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$1,16 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$1,21 млн
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 4
Шикарные квартиры с видом на море в Торремолиносе, Испания Торремолинос, расположенный на по…
$706 020
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Пентхаус 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Этаж 5
Квартира на первой береговой линии с панорамным видом на море в Торремолиносе, Малага Кварти…
$1,86 млн
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Пентхаус 5 комнат в Torremolinos, Испания
Пентхаус 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$1,53 млн
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Квартира 5 комнат в Torremolinos, Испания
Квартира 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Количество этажей 4
Квартиры и Пентхаусы на Первой Береговой Линии в Торремолиносе, Коста-дель-Соль Эксклюзивные…
$1,56 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 4
Квартиры и Пентхаусы на Первой Береговой Линии в Торремолиносе, Коста-дель-Соль Эксклюзивные…
$1,61 млн
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1
На первом этаже большая семейная квартира с общественным бассейном и спортзалом в тихом райо…
$660 273
НДС
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Шикарные квартиры с видом на море в Торремолиносе, Испания Торремолинос, расположенный на по…
$656 619
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Пентхаус 5 комнат в Torremolinos, Испания
Пентхаус 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 6/6
Очаровательный пентхаус с потрясающим видом на море, спортзалом и крытым подогреваемым бассе…
$629 250
НДС
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Квартира 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж 1/5
Красивая квартира на первом этаже на первой линии пляжа с частным садом, террасой и общим ба…
$795 104
НДС
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Квартира 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$591 447
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Квартира 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Квартиры и Пентхаусы на Первой Береговой Линии в Торремолиносе, Коста-дель-Соль Эксклюзивные…
$891 074
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Квартира 5 комнат в Torremolinos, Испания
Квартира 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 6
Потрясающая квартира на первом этаже с крытым спа, открытым бассейном и благоустроенными сад…
$578 511
НДС
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Квартира 1 комната в Torremolinos, Испания
Квартира 1 комната
Torremolinos, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$559 353
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