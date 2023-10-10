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Виллы с видом на море в Torre Pacheco, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 2 спальни с гаражом, у моря, с личным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Вилла 2 спальни с гаражом, у моря, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Одиночные - семейные виллы в Рольдане, Мурсии, Коста Калиде. Роскошный комплекс односемейных…
€261,500
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с личным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Single-family villas in Roldán, Murcia, Costa Cálida A luxury complex of single-family homes…
€336,500
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