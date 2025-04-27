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Виллы около гольф-клуба в Torre Pacheco, Испания

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2 объекта найдено
Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Villas in Santa Rosalía Resort, Torre Pacheco, Murcia An exclusive urbanization made up of 1…
$686,876
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Двухквартирные виллы в Долорес, Мурсия, Коста Калида. Роскошный комплекс из 28 одноуровневых…
$287,880
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