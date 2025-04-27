Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Torre Pacheco
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Поле для гольфа

Таунхаусы около гольф-клуба в Torre Pacheco, Испания

Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
НОВЫЕ ДОМА В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный комплекс из 2 смежных вилл в угловом бунгало и…
$261,621
Оставить заявку
Таунхаус в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЕ ДОМА В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный комплекс из 2 смежных вилл в угловом бунгало и…
$231,475
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти