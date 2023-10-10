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Жильё с видом на море в Torre Pacheco, Испания

квартиры
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дома
75
11 объектов найдено
Дом 4 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
€1,31 млн
Дом 4 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном комплексе Santa Rosalia Lake and Life Resor…
€1,21 млн
Дом 4 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
€1,25 млн
Дом 4 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
€1,38 млн
Дом 4 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 3
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
€1,40 млн
Квартира 2 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
€235,000
Квартира 2 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/3
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
€265,000
Квартира 2 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Представляем шикарную квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Жилой комплекс нах…
€349,000
Вилла 2 спальни с гаражом, у моря, с личным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Вилла 2 спальни с гаражом, у моря, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Одиночные - семейные виллы в Рольдане, Мурсии, Коста Калиде. Роскошный комплекс односемейных…
€261,500
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с личным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Single-family villas in Roldán, Murcia, Costa Cálida A luxury complex of single-family homes…
€336,500
Дом 3 спальни у моря в Torre Pacheco, Испания
Дом 3 спальни у моря
Torre Pacheco, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Новая вилла в комплексе “Santa Rosalia Lake and Life Resort” в городе Santa Rosalia.Это боль…
€376,000
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