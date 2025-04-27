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Пентхаусы около гольф-клуба в Torre Pacheco, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
$354,211
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