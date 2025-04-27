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Продажа домов с террасой в Torre Pacheco, Испания

виллы
75
шале
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таунхаусы
11
10 объектов найдено
Таунхаус в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
НОВЫЕ ДОМА В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный комплекс из 2 смежных вилл в угловом бунгало и…
$261,621
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Шале 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
$316,560
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Бунгало в Torre Pacheco, Испания
Бунгало
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Красивое подержанное бунгало в Сан-Каэтано , недалеко от Сан-Хавьера , с прекрасным видом на…
$139,499
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Exclusive villas in Santa Rosalía Resort, Murcia 6 exclusive homes, each with its own design…
$850,553
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Villas in Santa Rosalía Resort, Torre Pacheco, Murcia An exclusive urbanization made up of 1…
$686,876
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Шале 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
$275,937
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Шале 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
$207,968
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Шале 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
$247,600
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Villas for sale in Torre Pacheco, Murcia, Costa Calida Independent one-storey houses with a …
$272,613
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
2 unique villas in Roldan, Torre Pacheco, Murcia Each home has 4 bedrooms and 3 full bathroo…
$642,277
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