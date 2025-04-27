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Продажа домов около гольф-клуба в Torre Pacheco, Испания

виллы
75
шале
7
бунгало
16
таунхаусы
11
5 объектов найдено
Таунхаус в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
НОВЫЕ ДОМА В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный комплекс из 2 смежных вилл в угловом бунгало и…
$261,621
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Бунгало в Torre Pacheco, Испания
Бунгало
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Красивое подержанное бунгало в Сан-Каэтано , недалеко от Сан-Хавьера , с прекрасным видом на…
$139,499
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Villas in Santa Rosalía Resort, Torre Pacheco, Murcia An exclusive urbanization made up of 1…
$686,876
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Таунхаус в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЕ ДОМА В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный комплекс из 2 смежных вилл в угловом бунгало и…
$231,475
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Двухквартирные виллы в Долорес, Мурсия, Коста Калида. Роскошный комплекс из 28 одноуровневых…
$287,880
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